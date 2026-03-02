子育て期に選んだ庭付き一戸建て。あのとき「これが最善」と思っていた決断が、59歳になった今、少しずつ違う色に見え始めています。不動産価格の話だけではありません。マイホーム選びには、後から気づく"もう一つのコスト"が隠れています。 FPの三原由紀氏が解説します。「広さ」を優先した42歳の決断千葉県在住の田中浩一さん（仮名・59歳）は、都内のメーカーに勤める会社員です。年収は約900万円。妻の美香さん（仮名・54歳）