私（カホ）は専業主婦で、夫（ショウタ）と娘（アコ・小1）、息子（カイト・年少）との4人暮らしです。子どもが生まれてからは夏は海、冬はスキーと年2回の家族旅行をするのが恒例になっています。しかしここ最近、私はその旅行に対して「ツラい」という気持ちが大きくなってきました……。私が子どもの頃は、家族旅行といえばちょっと贅沢して旅先の食事を味わうものでした。しかし節約家の夫は、旅行といえども、とことん節約し