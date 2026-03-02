子どもと連絡をとる際、LINEを使っているママもいることでしょう。でもいくらメッセージを送っても、相手から返事がこないことも。きたとしても、かなり遅くなることもあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。『娘にLINEして1週間くらい音信不通。今日きたLINEが「ごめん、今気づいた」なんだけれど、LINEを確認しないことなんてある？』娘さんにLINEで連絡をしても、なかなか返事がこない…