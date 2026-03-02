週明け2日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台前半で取引された。午前10時現在は前週末比32銭円安ドル高の1ドル＝156円40〜41銭。ユーロは24銭円高ユーロ安の1ユーロ＝184円18〜25銭。米軍とイスラエル軍のイラン攻撃を受け、地政学リスクの高まりから「有事のドル買い」が先行した。市場では「幅広い通貨に対してドルが買われている」（外為ブローカー）との声があった。