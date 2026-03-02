世界の株式市場の行方を左右する最大の変数 2月28日（土）、米国がイスラエルと連携してイランに対して大規模軍事作戦を開始しました。作戦名は、「Operation Epic Fury」（オペレーション・エピック・フューリー：壮絶な怒り作戦）。これまでのトランプ米大統領の発言から、そうした可能性が選択肢の一つであることは薄々感じられていましが、現実に起きてしまったことは、最も望ましくない形であったと言わざ