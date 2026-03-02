空中給油を受ける米空軍のB2ステルス爆撃機＝2006年7月（AP＝共同）【ワシントン共同】米中央軍は1日、対イラン軍事作戦を開始した2月28日から最初の24時間で千以上の標的を攻撃したと発表した。昨年6月のイラン核施設攻撃でも使用したB2戦略爆撃機を投入したことも明らかにした。ステルス戦闘機のF35やF22、自爆型無人機LUCASを使用。イランからの反撃には地対空誘導弾パトリオットや高高度防衛ミサイル（THAAD）で対抗した。