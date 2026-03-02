福岡県警の啓発動画で、飲酒運転事故遺族としての思いを語る大上かおりさん（同県警提供）飲酒運転撲滅に向け福岡県警は2日、危険性や悪質性を実感してもらう啓発動画をホームページとユーチューブで公開した。ドラマに加え、福岡市東区「海の中道大橋」で2006年、飲酒運転の車に追突され車ごと海に転落し1〜4歳の子ども3人を亡くした大上かおりさん（49）のインタビューを盛り込んだ。動画は約30分。自転車の酒気帯び運転に罰