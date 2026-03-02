元テレビ朝日の玉川徹氏が２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、ＷＢＣ日本代表が焼き肉店で決起集会を開いた写真について、かかった金額を予想した。ＷＢＣメンバーはそれぞれがＳＮＳに、決起集会の写真をアップ。吉田正尚は「菅野さんゴチです」と記しており、最年長の菅野が支払った可能性が高そうだ。これに玉川氏は「１人１万円として…」と言い出し、石原良純が「１万じゃすまないんじゃない？」と反論