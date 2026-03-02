カブスの今永昇太投手（３２）は１日（日本時間２日）にアリゾナ州メサでのホワイトソックスとのオープン戦に先発し、２回２／３を３被弾を含む４安打３失点、１三振だった。打者１２人に４７球で、最速は９４マイル（約１５１・３キロ）だった。チームは１―５で敗れた。初回、先頭ヘイズはボールが先行するもフルカウントからの７球目、内角低めのスプリットで三ゴロに打ち取った。続く２番ケーロは１ストライクからの２球目