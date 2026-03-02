コロナ後遺症と自律神経 本書を読むことで体の重要な部位である自律神経が意外と簡単に乱れやすいということが、わかると思います。現在猛威を振るっている新型コロナウイルスとの自律神経の関係性も少しずつ見えてきました。 ●コロナ感染へのストレスと自律神経の乱れ感染リスクの解明や、ワクチン整備など、人類のコロナに対する包囲が始まりました。しかしながら、生死を分ける重篤な症状と感染力の高さはまだまだ脅威です。