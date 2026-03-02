なぜ電車はホームにピッタリ止まれるの？列車のブレーキは運転士の努力の賜物 日本の鉄道の正確さは職人技 日本の鉄道の正確性は世界でも有名です。たとえば電車がホームに入ってくると、足元に記された乗車位置を示すマークにピッタリ止まります。我々にとってはごく当たりまえの光景ですが、実はこれは高い技術と経験の賜物なのです。普段自動車を運転する人なら、ブレーキをかけて信号の手前で