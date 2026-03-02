フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は２日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で連覇に挑む侍ジャパンが２日、京セラＤでオリックスと強化試合を行うことを報じた。強化試合は３日に阪神とも行う。ＷＢＣは、動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ（ネットフリックス）」が国内独占配信するが、スタジオでコメンテーターを務めるタレントの渡辺正行は、オリックスとの強化試合について「今日