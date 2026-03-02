東京株式市場ではアメリカとイスラエルによるイランへの攻撃後、初めての取引きが始まり、日経平均株価が一時1300円余り下落しました。【映像】日経平均株価の変動先週末まで3日連続で終値の最高値を更新していた日経平均は、イラン情勢の急変を受けてきょうは700円余り値下がりして取引きが始まりました。その後、下げ幅は一時1300円を超えました。また、中東からの石油輸送の要衝であるホルムズ海峡が事実上封鎖された事を