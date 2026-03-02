Netflixで配信されたモデルのMEGUMIがプロデュースする恋愛リアリティーショー「ラヴ上等」で一躍人気を集めた「きぃぃりぷ」ことモデルの鈴木綺麗（24）が2日までに自身のインスタグラムを更新。MV出演を報告した。「やっほー巷でもう話題になってる曲」と書き出した鈴木。紫を基調としたセット、衣装に包まれたオフショットを披露した。「LDH所属WOLF HOWL HARMONYという4人組のボーカル&ラップグループのMVに出演さ