今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。3月1日（日）の同番組では、年始放送の「プロが選ぶ年間マイベスト10 ダンス編」で選出された振付を手がけた3人の振付師が登場した。【映像】驚愕の経歴を持つSnow Man『カリスマックス』振付師今回スタジオに登場したのは、アーティスト・シンガーソングライターのAyumu Imazu、ダンサー・振