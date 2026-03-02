クラウドワークスが大幅高で５日続伸している。前週末２７日の取引終了後、同日付でクラウドＷの大株主でバッファロー社長でもある牧寛之氏と友好的なエンゲージメントを目的とする秘密保持契約を締結したと発表しており、好感した買いが集まっている。クラウドＷによると、同社が２月１３日に２６年９月期第１四半期（１０～１２月）の連結決算を開示したところ、牧氏から代理人を通じてクラウドＷ株式