ダイドーリミテッドはストップ安ウリ気配。前週末２月２７日取引終了後、配当方針の変更に伴い、２６年３月期の配当予想を１００円から５０円（前期１００円）に減額修正すると発表した。これを嫌気した売りが膨らんでいる。 あわせて、中期経営計画の見直しも発表した。現中計の内容の一部をローリング方式により見直し、最終年度となる２９年３月期に売上高６５０億円、営業利益４０億円を目指す目標を掲げた