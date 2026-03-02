加地テックが全般相場軟調のなかストップ高となっている。２月２７日の取引終了後に、２６年３月期の単独業績予想について、売上高を７１億円から７７億円（前期比１０．０％増）へ、営業利益を６億８０００万円から９億７０００万円（同５６．５％増）へ、純利益を５億１０００万円から７億３０００万円（同２６．３％増）へ上方修正して純利益を減益予想から一転して増益予想とし、あわせて期末一括配当予想を４０円から６０円