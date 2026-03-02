明電舎が昨年来高値を更新している。２月２７日の取引終了後に、未定としていた２６年３月期の期末配当予想を８９円にすると発表したことが好感されている。年間配当予想は１３６円となり、前期実績（１２３円）に対しては１３円の増配となる。 出所：MINKABU PRESS