サカタインクスに注目したい。印刷インキ大手の同社の業績は拡大基調にある。２５年１２月期の連結営業利益は前の期比１５．７％増の１５２億２６００万円だった。米州やアジアなど海外の印刷インキ事業が収益に寄与した。２４年に買収した米Ｃ＆Ａ社も貢献した。２６年１２月期の同利益も前期比１１．６％増の１７０億円と４期連続で最高益を更新する見込みだ。 同社は積極的な株主還元を進めており、今期配当は前期比５円