ビジネスブレイン太田昭和が逆行高。２月２７日の取引終了後に、３月３１日を基準日として１株を３株に株式分割すると発表しており、これを好感した買いが入っている。投資単位当たりの金額を引き下げることにより、株式の流動性向上とともに、投資家層の拡大を図ることが目的という。 出所：MINKABU PRESS