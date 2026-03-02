「最近トイレが近い」「尿の勢いが弱い」「残尿感がある」など、排尿に関する悩みは年齢を重ねるとともに増えていきます。中には、そのまま放置してはいけないケースも……。そこで、かとう泌尿器科・内科クリニックの加藤先生に、見逃してはいけない排尿トラブルのサインと受診のポイントについて伺いました。 ※2025年11月取材。 監修医師：加藤 隆（かとう泌尿器科・内科クリニック） 2011年藤田保健衛生大学（