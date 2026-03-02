2日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝156円40銭前後と、前週末午後5時時点に比べ31銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円20銭前後と23銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース