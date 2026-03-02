1日に行われた東京マラソンで、中国選手として史上初めて2時間5分台をマークした豊配友（フォン・ペイヨウ）が大迫傑への感謝の言葉を述べた。24歳の豊は終盤に日本男子マラソン記録保持者の大迫傑と前記録保持者の鈴木健吾との競り合いを制して、2時間5分58秒でゴール（11位）。2024年に何杰（ハー・ジエ）が無錫マラソンで打ち立てた2時間6分57秒の中国記録を更新した。中国メディアは「上位10人のうち9人は先頭集団にいたアフリ