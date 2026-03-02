イラン情勢を受けて、週明けの日経平均株価は一時1500円以上値下がりしました。東京株式市場では、取引開始直後から売り注文が広がり、日経平均株価は一時1500円を超える値下がりとなりました。アメリカなどによるイランへの攻撃をうけて、リスク回避の動きが広がりました。一方、原油価格の指標となるWTI＝原油先物価格は、一時1バレル=75ドル台をつけ、およそ8か月ぶりの高い水準となりました。