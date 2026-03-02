KDDIの看板＝東京都新宿区【バルセロナ共同】KDDIは2日、小売店などで接客に当たる人型ロボットを展開すると発表した。新興企業のAVITA（アビータ、東京）と協力し、人工知能（AI）が自律的にロボットを制御する技術「フィジカルAI」の活用を進める。今年秋以降に商業施設などで試験導入し、将来的な実用化を目指す。スペイン・バルセロナで2日に開幕する世界最大級の通信関連見本市「モバイル・ワールド・コングレス（MWC）」