危険運転致死傷罪の改正案イメージ政府が今国会に提出予定の自動車運転処罰法改正案で、危険運転致死傷罪の処罰類型を現行の8から11に拡大する方向で調整していることが2日、政府関係者への取材で分かった。高速度は数値で線引きする新類型を設定する。数字だけにとらわれない現行類型も維持する。「アルコールまたは薬物の影響」とする類型は、アルコールに関する内容を分離して数値基準を追加する。ドリフト走行も対象に加える