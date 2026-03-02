アメリカのトランプ大統領は、イランに対する軍事作戦について「4週間ほど続く」との見通しを示しました。トランプ大統領は1日、イギリスのデイリーメール紙の電話インタビューに答え、イランへの軍事作戦について「4週間程度続くだろう。それより短くなるかもしれないが」と話しました。トランプ氏は“これまでの空爆の結果については何一つ驚いていない”とも話し、作戦が想定通り進んでいるという認識も示したということです。