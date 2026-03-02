3月2日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 明子のささやき 明日3日（火）の夜は「皆既月食」が見られそうです。月が欠け始めるのが午後6時50分頃。午後8時4分頃から約1時間、月全体が隠れる「皆既食」の状態となります。完全に隠れて真っ暗になるわけではなく、赤黒い色の月が見られます。 明日夜は、県北部は雲が流れ込みやすいですが、南部の方は晴れる見込みで、観測