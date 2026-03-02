平壌郊外の祥原セメント連合企業所（工場）を訪れた北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（前列左から2人目）＝1日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは2日、金正恩朝鮮労働党総書記が平壌郊外の祥原セメント連合企業所（工場）を1日に訪れ、激励の演説をしたと報じた。今後5年の経済計画を策定した2月の党大会後、金氏の経済分野の視察が伝えられたのは初めて。住宅や工場などの建設事業を重視する姿勢だとみられる。