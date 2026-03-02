歌手の南野陽子（58）が、デビュー40周年を締めくくる記念コンサートツアーのラスト公演「YOKOMINAMINO40thAnniversary〜ALLsingles〜“楽園のDoor”LASTFINAL」を6月18日に開催することを発表した。昨年7月のNHKホールを皮切りにスタートした本ツアーは、全国9公演を開催。各地でチケットが即日完売するなど、衰え知らずの人気を証明してきた。「吐息でネット」や「はいからさんが通る」など、これまでリリー