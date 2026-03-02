茂木外務大臣は2日、イラン情勢をめぐり、現地にいるおよそ200人の日本人のほぼ全員と連絡がつき、安否の確認が取れたと明らかにしました。「日本人に危害があったという情報には接していない」としています。また、周辺国には、およそ7700人の日本人が滞在中だとしたうえで、こうした人たちへの安否確認も進め、必要な場合の退避の準備も進めていると状況を説明しました。