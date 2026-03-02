春に向けて、サラッと羽織れるアウターが欲しい！ それなら、ナチュラルで好印象が狙える「ベージュ色」のアイテムがおすすめ。春夏のトレンドカラーにも浮上していて、改めて注目したい色味です。今回は【グローバルワーク】から、ミドル世代に似合う上品な「ベージュ色コート」をピックアップしました。軽やかな色味とベーシックなデザインで、これからの季節に大活躍する予感