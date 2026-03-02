今日2日(月)の関東は雲が広がり、夜は雨の降る所があるでしょう。日中は花粉が大量に飛散するので、マスクなどでしっかり対策をしてください。明日3日(火)は雨で、内陸部では雪が降りそうです。最高気温はヒトケタの所が多く、グッと寒くなります。体調管理にご注意ください。今日2日(月)曇り空でも花粉は大量飛散今日2日(月)の関東は、気圧の谷や湿った空気の影響で、千葉県など一部で雨が降っています。雨はお昼頃までにやむ見