冨安の現状にアヤックス指揮官が言及オランダ1部アヤックスは現地時間3月1日に行われた敵地でのPECズヴォレ戦で0-0のドローに終わった。アヤックスの日本代表DF冨安健洋は後半途中から出場したなか、試合後にアヤックスのフレド・グリム暫定監督が状態について言及したと、アヤックス専門メディア「AJAX SHOWTIME」が報じている。冨安はズヴォレ戦で後半32から途中出場し、約15分間プレーした。冨安はこれで前節に引き続き2試