歌手で女優の南野陽子が、６月１８日にデビュー４０周年記念コンサートツアーのラスト公演「ＡＬＬｓｉｎｇｌｅｓ〜“楽園のＤｏｏｒ”ＬＡＳＴＦＩＮＡＬ」を開催することを２日、発表した。同ツアー（全９公演）は昨年７月の東京公演（ＮＨＫホール公演）から開幕したが、チケットは即日完売。「吐息でネット」「はいからさんが通る」など、これまでリリースしたシングル曲で構成され、当時の衣装の再現やテレビ映像、写