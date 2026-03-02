使われなくなったグラブをＧタウンに設置した「グローブポスト」で回収し、修理後に子どもたちに届ける「グローブ再生プロジェクト」の初年度分がこのほど、日本未来スポーツ振興協会に寄贈された。昨年３月からの９か月で約１００個集まり、同協会を通じて経済的な理由や家庭環境でスポーツができない子どもたちへと届けられる。プロジェクトを担当する、よみうりランドのボールパーク事業部・奥谷祐さん（４０）は元高校球児