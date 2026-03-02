声優・伊藤美来が出演する、総務省初の縦型ショートドラマ『毎日に、万一に、ワイドFM』前編が2日、公開された。【別カット】透明感すごい！実写で本格演技に初挑戦した伊藤美来本作は、学生時代にすれ違った2人が、ラジオを通じた“声”のやりとりをきっかけに、再び心を通わせていくヒューマンドラマ。偶然の再会を機に、ラジオの周波数を合わせることで始まる会話。学生時代に直接言葉にできなかった想いが、ラジオから流れ