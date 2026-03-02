【ロンドン共同】英国のスターマー首相は1日、イランによる中東周辺国への攻撃を受け、米国の要求に応じ英軍基地を「特定の限定的な防衛目的」で使用することを認めるとX（旧ツイッター）に公開した動画声明で明らかにした。民間人の犠牲や関与していない国への攻撃を防ぐための判断だとしている。英紙フィナンシャル・タイムズは英当局者の話として、基地は英南西部の空軍基地と、インド洋の英領チャゴス諸島のディエゴガルシ