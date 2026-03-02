【ドバイ＝吉形祐司】イランの首都テヘランは１日も集中的な爆撃にさらされた。攻撃の主な対象は軍関連施設とみられ、タスニム通信は１日、軍参謀本部の司令官レベルの将官ら７人が攻撃で殺害されたと伝えた。国営テレビも爆撃され、市内の病院も被害を受けた。国営テレビによると、１日夜、テヘラン北部にある国営テレビの本社ビルの一部が攻撃を受けた。テレビのキャスターは当初、「現在、通常の放送を続けている」としてい