関西ジュニアのカンテレ特別番組『関西ジュニア ノーフィルター 〜本音、語ル。〜』長崎編、静岡編が3日深夜2時17分、4日深夜1時49分に放送される。今や全国区で活躍する関西ジュニアの“本音”や“素顔”に迫る番組の後半戦（すべて関西ローカル ※TVer・カンテレドーガでディレクターズカット版を放送後配信）。第3夜はAmBitious真弓孟之と、後輩の野田開仁、田所蒼大、第4夜はAmBitious岡佑吏と、後輩の濱出顕斗、谷口尊星が