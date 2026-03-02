昨年9月に第1子出産を発表した元NGT48のタレント荻野由佳（27）が1日までにインスタグラムを更新。ファンクラブイベントのオフショットを公開した。荻野は「久しぶりのファンクラブイベント…生誕祭でした！！」と報告。ボディーライン際立つマスタードイエローのワンピース姿を披露した。続けて「愛に溢れた空間で、ものすごく幸せでした！！！！！！本当に、ありがとうございました！！」と感謝を記した。そして「スタンドフラ