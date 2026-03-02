朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１９回大会に向けたオーディションの様子が２月２８日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、エンセン井上が「本物の不良」と危惧する誠、“北九州のバケモノ”生田侑希、“顔面凶器”長谷川拓也のチーム顔面凶器が、横浜の喧嘩自慢集団、横浜燈番街と３対３で激突することが決まった。チーム顔面凶器が