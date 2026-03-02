歌手で女優の南野陽子（58）が2日、40周年記念コンサートツアーのラスト公演「YOKO MINAMINO 40th Anniversary〜ALL singles〜“楽園のDoor”LAST FINAL」を6月18日に東京・NHKホールで開催することへの意気込みを発表した。ツアーは、昨年7月27日に同所で行った公演をはじめ、9公演を開催。各地でチケットが即日完売するなど大きな反響を呼んできた。「吐息でネット」「はいからさんが通る」など、これまでにリリースしてきたシン