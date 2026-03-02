ファミリーマートは、創立45周年を迎える今年も「おむすび」カテゴリーの強化に注力する。3月3日から3週間にわたり、おいしさとお得感にこだわった全9種類もの「おむすび」を次々に発売。大谷翔平選手を継続起用した新テレビCMも放映し、期間中のカテゴリー売上は10％増を目指す。昨年春も大型キャンペーンと新商品の効果で2割増を記録しており、今年はさらに強力な施策で販売をバックアップする。キーワードは「おいしさ進