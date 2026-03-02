にんべんは、東京・日本橋の「日本橋だし場本店」で「かつぶしめし」の新メニュー「九条ねぎクリームチーズ塩昆布のせかつぶしめし」を発売した。3月1日〜同31日の期間限定で販売する。新メニューは、本枯鰹節の上に、太白胡麻油で風味をまとわせた九条ねぎと濃厚なクリームチーズを添え、アクセントに奥井海生堂の塩昆布を加えた。最後の一口まで飽きずに楽しめる。「かつぶしめし」は同店の定番メニューの一つ。季節に合わ