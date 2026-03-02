音楽ユニット、キマグレンのクレイ勇輝（45）が1日、インスタグラムを更新。昨年12月に結婚をした元乃木坂46の女優北野日奈子（29）との夫婦ショットを公開した。「Tshirtsがフライドポテトがドンて入ってて、ダサいから、隠せ、隠せ、の図。笑」と記し、クレイのTシャツに描かれたイラストを北野が両手で隠す様子が公開された。「たまにワンコたちを海に連れて行くんだけど、穏やかな風や波の日もあれば、荒波で風が強い日も。ど