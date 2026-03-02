タレント藤本美貴（41）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告した。藤本は「私41歳になりました!」と報告。2月26日に誕生日を迎えた藤本は、同日に東京でバースデーライブを実施。「お誕生日ライブで皆さんにお祝いしていただけてとても幸せな時間になりました」と振り返った。写真では、ジョッキに注がれたビールを飲む姿を披露。「歳をとるのも悪い事ばかりではなくなかなか素敵なモノだなと噛み締めて前