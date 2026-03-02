レースクイーン（レースアンバサダー）の杉浦未來（27）が1日、インスタグラムを更新。スーパーGT GT500クラスのレースクイーンに就任したことを報告した。「ご報告」と題し、「今シーズン、SUPER GT GT500クラス38号車『TGR TEAM KeePer CERUMO』を応援するKeePer Angelsを務めさせていただきます！」と報告。白いワンショルダーのトップス姿を公開した。「憧れの500クラスであり名門チームでのKeePer Angels。決まった時は信じ