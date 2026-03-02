STV札幌テレビ竹井愛乃アナウンサーが1日までにインスタグラムを更新。誕生日を報告した。先月27日に誕生日を迎えた竹井アナは「STV札幌テレビアナウンサー竹井愛乃です!本日、23歳になりました」と報告。昨年入社した竹井アナは東京出身。「北海道での暮らしも、まもなく1年」とし「毎日が発見と学びの連続です」とつづった。札幌市の定山渓神社で行われた「雪灯路」を訪れた幻想的な写真を添え「北海道の皆さんと気持ちの良い